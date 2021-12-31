رغم اعتراض الجزائر.. المغرب يؤكد تنظيم بطولة رياضية بالصحراء الغربية

2021/12/31 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد، العدلي حنفي، الجمعة، أن بطولة أمم أفريقيا للعبة سوف تقام في الصحراء الغربية كما كان مقرراً، وذلك غداة إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد تأجيلها إلى يونيو بعد اعتراض من الجزائر.

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