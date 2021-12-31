2021/12/31 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مُقتدرة.

وقال صالح، في تغريدة له على منصة تويتر: “‏يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن وانجاز الإصلاح والحق في حياة كريمة”.

وأضاف: “عام سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة لدولة نُريدها آمنة مع شعبها وجيرانها”، خاتماً بالقول: “كل عام والعراقيون بخير وسلام”.

يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن وانجاز الإصلاح والحق في حياة كريمة، عام سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب ان تكون مُقتدرة لدولة نُريدها آمنة مع شعبها وجيرانها.كل عام والعراقيون بخير وسلام.

— Barham Salih (@BarhamSalih) December 31, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: نأمل بحكومة مقتدرة لدولة آمنة مع شعبها وجيرانها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: نأمل بحكومة مقتدرة لدولة آمنة مع شعبها وجيرانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).