ماذا فعلت المليارات الـ12 من الدولارات لخزينة الدولة؟.. إجابة مطمئنة لأول مرة

2021/12/31 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو اللجنة المالية النيابية السابق جمال كوجر، اليوم الجمعة، على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوفير 12 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي.

وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "زيادة احتياطي البنك المركزي وتوفير الغطاء المالي له، سيساهم في أن يكون العراق بمأمن من الأزمات الاقتصادية فكلما زاد الاحتياط البنكي كلما زاد الاطمئنان لدى الحكومة ولدى المواطن وتعززت الثقة بالعملة العراقية".

وأضاف، أنه "حينما اجتاحت أزمة كورونا وضربت الاقتصاد العالمي كان الملجأ الوحيد للدولة العراقية هو الاحتياط البنكي"، مشيراً إلى أنه "حينما وصل الاحتياطي إلى 48 مليار دولار تم توجيه انذار وتحذير للحكومة العراقية من سحب المزيد لأنه في هذا الحالة سيفقد الدينار العراقية قوته الشرائية".

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