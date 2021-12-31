2021/12/31 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي صادقت المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات اعضاء مجلس النواب العراقي، والتي جرت يوم 10/10/2021 باعتبارها انتخابات مبكرة، حيث ان موعد انتخابات هذه الدورة كان يفترض ان تجرى في ايار او حزيران سنة 2022.



ولغرض تسليط الضوء على هذا القرار والنتائج ارتأينا توضيحها في عدد من النقاط وعلى الشكل التالي:_ 1- ان تأخر المصادقة على النتائج النهائية في جميع الانتخابات التي جرت لا يعود الى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمثل مجلس النواب المنتخب اغلبية الشعب العراقي؟ - سربست مصطفى رشيد اميدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمثل مجلس النواب المنتخب اغلبية الشعب العراقي؟ - سربست مصطفى رشيد اميدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).