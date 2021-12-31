2021/12/31 | 18:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فندت وكيل وزارة المالية طيف سامي، الجمعة، كافة التصريحات المتداولة عبر صفحات منسوبة لها في منصات التواصل الاجتماعي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت سامي في توضيح تابعه "ناس" (31 كانون الأول 2021)، إنها "تنفي وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى ان "جميع التصريحات المنشورة على صفحات منسوبة لها هي مزيفة وكاذبة وهدفها إرباك الرأي العام".

وأضافت أنها "لا تملك أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا، وأن ما يُشاع من تصريحات على بعض المواقع والصفحات لا يمت لها بصلة لا من بعيد ولا من قريب".

ولفتت سامي إلى أن "هذه التصريحات المنشورة في بعض الصفحات هي مزيفة وكاذبة وهدفها إرباك الرأي العام"، داعية الى "عدم تصديق كل ما يقال ويُنشر في تلك الصفحات الوهمية والمغرضة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’طيف سامي’ تنفي تصريحات منسوبة لها: هدفها إرباك الرأي العام) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’طيف سامي’ تنفي تصريحات منسوبة لها: هدفها إرباك الرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).