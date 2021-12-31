الزوراء يقفز للمركز الثاني بفوزه على نفط الوسط (صور)

2021/12/31 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي الزوراء من فض الشراكة

مع منافسه على مركز الوصيف فريق نفط

ميسان بعد تحقيقه الفوز بهدفين دون

مقابل وذلك في المباراة التي جرت عصر

يوم الجمعة على ملعب الشعب الدولي

ببغداد ضمن منافسات الجولة

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