تسيير اول رحلة مباشرة من مطار البصرة الى مدينة

2021/12/31 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن

تسييرها أولى رحلات الناقل الوطني

المباشرة من مطار البصرة الدولي إلى

مطار شيان شيانيانغ الدولي في الصين

وعلى متنها 270 مسافر.

وبينت إدارة الشركة في بيان اليوم، أنه

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