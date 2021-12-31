الزوراء يتغلب على نفط الوسط في ممتاز الكرة

2021/12/31 | 18:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن فريق الزوراء، اليوم الجمعة، من الفوز على فريق نفط الوسط، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتغلب النوارس بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي بقيادة الحكم يوسف سعيد.

وبهذا الفوز رفع فريق الزوراء رصيده من النقاط الى 33 نقطة بالمركز الثاني خلف المتصدر نادي الشرطة فيما اصبح فريق نفط الوسط بالمركز الرابع بـ30 نقطة.

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