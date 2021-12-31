"تعرض وزوجته لعنف شديد قبل اختطافه".. النهضة تعبر عن قلقها على مصير البحيري

2021/12/31 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة النهضة التونسية، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن "أشخاصا بزي مدني اختطفوا"، نائب رئيس الحركة نورالدين البحيري، "دون إظهار أي وثيقة رسمية".

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