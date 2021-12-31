الزراعة تعلن تحقيق الأمن الغذائي من خلال خطوة

2021/12/31 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن تحقيق تحقيق الأمن الغذائي من خلال منع استيراد البيض والدواجن.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم منع استيراد البيض والدجاج اللاحم منذ 3 سنوات بهدف زيادة الانتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

وأضاف أن "البيض ولحم الانتاج المحلي يعتبر صحيا بشكل أكبر من المستورد وهو ما ساهم بتحقيق أمن غذائي في هذا الجانب".

وتابع النايف، أن "قرار منع الاستيراد لازال قائماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مشيراً إلى "استقرار اسعار البيض والدواجن في الأسواق العراقية".

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