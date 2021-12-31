"اغتيالات ديالى".. اتهامات لثلاث جهات ليس من بينها داعش

2021/12/31 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي اغتيال خلال ساعات في ديالى اثارت قلق الراي العام، مبينا ان ثلاث جهات تقف خلف تلك الاغتيالات في المحافظة ليس من بينها تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت خلال ساعات معدودة حالتي اغتيال بنفس السيناريو عبر اطلاق النار المباشر من خلال سيارة او دراجة نارية ومن ثم الهروب بين الازقة".

وأضاف ان "الضحية الاولى كان شرطيا في حماية المنشآت قرب مستشفى الزهراء وسط قضاء المقدادية( 40كم شمال شرق بعقوبة) والثانية لمدني في العقد الرابع من عمره قرب قرية زهيرات(30كم شمال شرق بعقوبة)".

وأوضح المصدر، ان "ثلاث جهات تقف وراء حالتي الاغتيال هي العداوات الشخصية او الثارات العشائرية او العصابات الخارجة عن القانون"، مشيرا الى ان "التحقيقات جارية وسط اهتمام اعلى القيادات الامنية بكشف خفايا تلك الجرائم بأسرع وقت ممكن".

واستبعد المصدر "وقوف تنظيم داعش الإرهابي وراء تلك الاغتيالات في مناطق مؤمنة بالكامل"، مبينا ان "مناطق زهيرات والمقدادية هي مناطق عشائرية عانت في السنوات الاخيرة من اشكالات كثيرة بسبب النزاعات والعداوات التي انتهت بنزيف دماء مؤكدا بان الاغتيالات اثارت بالفعل قلق الراي العام خاصة وان ديالى تمر بتحديات امنية بسبب خروقات داعش المتكررة".

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