حصيلة شهر شباط: وفيات مشاهير بالجُملة وبدء سباق اللقاحات في العراق

2021/12/31 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - أُسرة التحرير

يستعرض "ناس نيوز"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2021، وذلك عشية نهايته.

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وفي أدناه "جانب من أبرز الأحداث" التي شهدها شهر شباط/ فبراير من العام الحالي:

انقلاب في ميانمار

في الأول من شباط 2021، استولى جيش ميانمار على السلطة، بعد الإطاحة بحكومة أونج سان سو كي التي اعتُقلت إلى جانب قادة آخرين، وسلّم الجيش السلطة لقائده مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

قائد جديد لعمليات الجزيرة

في الأول من شباط، أصدر وزير الدفاع أمراً بتكليف اللواء الركن حمد نامس ياسين قائداً جديداً لعمليات الجزيرة والبادية خلفاً للفريق الركن نومان الزوبعي، وبقاء الاخير في الاكاديمية العسكرية.

مقتل "والي الجنوب"

في الثاني من شباط، أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مقتل أبو حسن الغريباوي قائد تنظيم داعش فيما تسمى بـ"ولاية الجنوب" والمتهم بالإشراف على تفجيري ساحة الطيران ببغداد، فضلا عن غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من "عناصر الارهاب".

وفاة طيار عراقي

أعلنت وزارة النقل العراقية، في الثالث من شباط، وفاة الطيار العراقي عمار ابراهيم الذي اُبلغ عن فقدانه لأيام في اليونان، وقالت إن الطيار قضى خلال رحلة تدريبة على الاراضي اليونانية.

لقاح صيني للعراق

في الرابع من شباط 2021، كشفت الصين، عن التبرع بـ 50 ألف جرعة من لقاح كورونا الى العراق، وانها تتواصل مع بغداد لنقل وتسليمها.

هجوم يستهدف مقر "الشيوعي"

في الخامس من شباط، قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، إن مقر الحزب في محافظة النجف تعرض الى هجوم بالقنابل والرصاص.

وفاة العلايلي

في الخامس من شباط 2021، أُعلن في مصر عن وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

محافظ جديد لأربيل

صوّت مجلس محافظة أربيل، الاثنين، لصالح أوميد خوشناو محافظاً جديداً خلفا للمحافظ فرست صوفي الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

عودة حظر التجوال

قررت وزارة الصحة العراقية، في الثالث عشر من شباط، فرض حظر شامل على التجوال خلال أيام (الجمعة – السبت - الأحد)، وذلك للحد من تفشي الجائحة.

"مسبار الأمل"

في الرابع عشر من شهر شباط، أرسل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول صورة للمريخ من أول مسبار عربي، من ارتفاع 25 ألف كيلو متر عن سطح الكوكب الأحمر.

وفاة شاويس

في الخامس عشر من شباط، توفي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، روژ نوري شاويس، في إحدى مستشفيات محافظة أربيل، بعد صراع مع مرض مزمن.

رئيسي يختتم زيارة العراق

في الخامس عشر من الشهر ذاته، اختتم رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، زيارة إلى العراق ، رسالة، عقب اتمام زيارته إلى العراق، وقال إن شعبي البلدين سيحملان راية القائدين سليماني والمهندس، وسينتقمون من قتلتهم ولن يسمحوا ببقاء "الاحتلال الأميركي" في منطقتنا.

الإيقاع بـ"فرقة الموت"

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 15 شباط 2021، اعتقال ’عصابة الموت’ التي نفذت عملية اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والناشطة جنان الشحماني ’أم جنات’ وقال إن "العدالة لن تنام".

القبض على الجوراني

القت القوات الأمنية، في السادس عشر من شباط، القبض على رجل الاعمال بهاء علاء الجوراني، بعد مذكرة قبض وفق المادة 310 عن "قضية فساد في وزارة الصناعة".

إدانة نشطاء في كردستان

في السادس عشر من ذات الشهر، بتّ القضاء في إقليم كردستان، في قضية الناشط شيروان شيرواني واربعة آخرين وحكم عليهم بالسجن ست سنوات.

وفاة بالتي

توفي المتحدث باسم كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني النائب آرام بالاتي، في السابع عشر من شهر شباط، متأثراً بإصابة استغرقت فترة طويلة بفيروس كورونا.

الإعدام لـ"عديمة القلب"

في الثامن عشر من شباط، أصدر القضاء العراقي، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت، على امرأة أقدمت على رمي طفليها عمداً من أحد جسور العاصمة بغداد، بعد العثور على جثتيهما.

واشنطن تعود لاتفاقية باريس

عادت الولايات المتحدة رسمياً، في 19 شباط 2021، إلى اتفاقية باريس للمناخ لـ"تنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ".

توترات في الناصرية

في الثاني والعشرين من شباط، وقعت صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية أوقعت ضحايا وجرحى، بعد تظاهر العشرات أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه.

وفاة الشاوي

في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، نعت نقابة المحامين العراقيين، وزير العدل العراقي الأسبق منذر الشاوي، الذي توفي في العاصمة الأردنية عمان.

الأسدي محافظاً لذي قار

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في السادس والعشرين من شباط، بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الاسدي بمنصب محافظ ذي قار، بدلاً من المُقال ناظم الوائلي.

وفاة عبدالجليل

توفي لاعب كرة القدم العراقية والمدرب صباح عبدالجليل، في الثامن والعشرين من شباط، إثر مضاعفات إصابته بكورونا.

وفاة يوسف شعبان

أفادت وسائل إعلام مصرية، في الثامن والعشرين من ذات الشهر، بوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

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