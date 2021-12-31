فيروس كورونا يضرب صفوف إنتر ميلان

2021/12/31 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن الاختبارات الطبية التي أجراها الثلاثي إدين دجيكو، أليكس كورداز، ومارتن ساتريانو جاءت جميعها إيجابية.

وأضاف البيان أنه تم عزل اللاعبين الثلاثة في منازلهم، وسيتبعون تنفيذ بنود البروتوكول الصحي.

ويستهل إنتر ميلان مسيرته في العام الجديد 2022 بمباراة خارج ملعبه ضد بولونيا، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وعاد إنتر ميلان إلى التدريبات أمس الخميس، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الإيطالي مطلع شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان المدير الفني للفريق اللومباردي سيموني إنزاجي قد أعلن قبل أيام عن استعادة الفريق الأسود والأزرق خدمات المهاجم خواكين كوريا الذي تعافى من الإصابة التي لحقت به مطلع الشهر الجاري على مستوى عضلات الفخذ الأيسر، خلال مباراة ضد روما، في الجولة 16 من الكالتشيو.

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