البارزاني يدعو للإتعاظ من أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة

2021/12/31 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، على ضرورة فتح صفحة جديدة والاتعاظ من اخطاء الماضي، مؤكداً على ضرورة المشاركة الحقيقة للجميع في إدارة البلاد.

وقال بارزاني في بيان تهنئة لأهالي اقليم كردستان والعراقيين والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد “أتقدم بالتهاني إلى شعب كوردستان، وأخص منهم عوائل الشهداء الٲباة، البيشمركة الأبطال، القوات الأمنية، الشباب و الكوردستانيين في الخارج، كما أهنئ شعوب العراق والعالم، راجياً أن تكون سنة أفراح وسعادة والتغلب على المشاكل والأزمات ومحو الوباء والبلاء.



وأن تحمل معها الأمل والاطمئنان والاستقرار والتقدم للإنسانية”.

واضاف “أمضينا في إقليم كوردستان إلى جانب سائر العالم عامين عصيبين بسبب وباء كوفيد-19 وتداعياته، واصلنا مواجهة الإرهاب، وشهدنا أحداثاً مؤلمة من هجرة وآثار سيئة للتغير المناخي وفيضانات.



أتعاطف واتشارك الأحزان مع عوائل الشهداء وكل من فقد عزيزاً ونستذكرهم بتقدير.



أشكر شعب كوردستان الذي صمد في وجه الأزمات والمشاكل وقاومها”.

وتابع “أن تجاوز الصعوبات والتحديات، حماية الحقوق والمكاسب الدستورية والكيان الفدرالي لإقليم كوردستان، وتحقيق حاضر ومستقبل أفضل لشعبنا، يتطلب وحدة الصف والتلاحم من كل القوى والأطراف ومكونات كوردستان للعمل والمسؤولية المشتركة”.

وعلى الصعيد العراقي، دعا بارزاني إلى “الاتعاظ من أخطاء الماضي، هناك حاجة إلى فتح صفحة جديدة، فهم واقعي وإرادة جادة لحل المشاكل، قبول الآخر والمشاركة الحقيقية للجمیع في العملية السياسية وإدارة البلد على أسس صحيحة تعيد الثقة والأمان والاستقرار وتوفر حياة ومعيشة أفضل للجميع و تطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم”.

وشكر رئيس الاقليم “التحالف الدولي والمجتمع الدولي والأصدقاء الذين ساندونا في مواجهة الإرهاب وساعدونا، هناك مفاهيم وقيم مشتركة تجمعنا وسنبقى معاً، كما هي الحال دائماً، مستعدون للمهام والمسؤوليات المشتركة، وسنبقى عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي وعامل أمان واستقرار في العراق والمنطقة، وسيكون إقليم كوردستان أرض التعايش والتسامح والتعددية”، متطلعا “بأمل وتفاؤل إلى حياة وسنة جديدة والمستقبل، ونبارك للجميع السنة الجديدة، ودمتم في سعادة وتقدم وازدهار”.

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