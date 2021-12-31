وكيل وزير المالية ’طيف سامي’ تنفي تصريحات منسوبة لها

2021/12/31 | 19:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد فندت وكيل وزارة المالية طيف سامي، الجمعة، كافة التصريحات المتداولة عبر صفحات منسوبة لها في منصات التواصل الاجتماعي.وقالت سامي في توضيح تابعه “ناس” إنها “تنفي وجود أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرة الى ان “جميع التصريحات المنشورة على صفحات منسوبة لها هي مزيفة وكاذبة وهدفها إرباك الرأي العام”.وأضافت …

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