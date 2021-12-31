إحباط محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاغون في دولة مجاورة

2021/12/31 | 19:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إحباط 6 محاولات لتهريب أكثر من مليون و400 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة، والقبض على مستقبليها وعددهم أربعة.

وذكرت الهيئة في موقعها على الإنترنت أن تلك الإرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وقالت الهيئة إنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق مختلفة.

وعبر حسابها في “تويتر” نشرت الهيئة تسجيلا مصورا يوثق تلك الطرق في التهريب ومنها إخفاء المواد داخل الإطارات المعدنية لمركبة خاصة، وكذلك إخفاء المهربات في أرضية إحدى الشاحنات القادمة إلى المنفذ.

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