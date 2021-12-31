بيان رسمي بإقالة قائد شرطة بابل في العراق - عاجل

2021/12/31 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

من بابل وزير الداخلية يتخذت إجراءات في ملابسات حادث جلبة ويقيل قائد الشرطة============قرر وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسبب عدد من الضحايا.كما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي.واوعز سيادته الى الجهة الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث.

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