2021/12/31 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادثة جبلة..أمر بإعفاء قائد شرطة بابل من منصبه

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