أسعار صرف الدولار في العراق ليلة رأس السنة

2021/12/31 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا، في تعاملات، اليوم الجمعة، في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد والمحافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 147.600 لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع بلغ 148.000 دينار لكل 100 دولار.

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