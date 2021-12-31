فرنسا تندد بإطلاق إيران صاروخاً إلى الفضاء

2021/12/31 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نددت فرنسا، الجمعة، بإطلاق إيران صاروخا من نوعية الصواريخ المستخدمة في حمل الأقمار الصناعية للفضاء.

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وقالت فرنسا إنه أمر "مؤسف للغاية" لأن المحادثات النووية مع القوى العالمية تحرز تقدما، مرددة نفس المخاوف التي عبرت عنها الولايات المتحدة وألمانيا.

وقالت إيران أمس الخميس إنها استخدمت صاروخا من صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية لإرسال ثلاثة أجهزة بحثية إلى الفضاء، في الوقت الذي تُجرى فيه محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت الخارجية الفرنسية إن إطلاق الصاروخ يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت "هذه الأنشطة مؤسفة للغاية، ذلك لأنها تأتي في وقت نحرز فيه تقدما في المفاوضات النووية في فيينا".

وأضافت "ندعو إيران لعدم إطلاق مزيد من الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية ...".

وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لما قال إنها عملية الإطلاق من منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران فجرا.

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