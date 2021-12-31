أسعار النفط العالمية تتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ العام 2016

2021/12/31 | 19:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد راجعت أسعار النفط، الجمعة، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 78.33 دولار للبرميل، …

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