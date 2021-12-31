“مجزرة جبلة” تطيح بقائد شرطة بابل من منصبه

2021/12/31 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإقالة قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي هلال الشمري؛ على خلفية مجزرة جبلة.

وقال المصدر في حديثصحفي، إنه “تمت إقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري؛ وذلك على خلفية المجزرة التي حدثت في ناحية جبلة شمالي بابل مساء أمس الخميس”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد امني رفيع ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الفريق أول الحقوقي أحمد طه أبو رغيف الى محافظة بابل للوقوف على تداعيات احداث مجزرة جبلة.

وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت في بيان فجر اليوم، ان “القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل مساء أمس، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب”.

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