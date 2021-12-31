2021/12/31 | 19:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء قائد شرطة بابل إثر حادثة جبلة وتكليف بديل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/31 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء قائد شرطة بابل إثر حادثة جبلة وتكليف بديل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء قائد شرطة بابل إثر حادثة جبلة وتكليف بديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).