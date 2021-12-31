2021/12/31 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 كانون الاول 2021)،ان "الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا".

واضاف البيان، انه "وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي".

واوضح، انه "اوعز الى الجهات الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يقيل قائد الشرطة بابل ويتخذ إجراءات في ملابسات حادث 'جبلة') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يقيل قائد الشرطة بابل ويتخذ إجراءات في ملابسات حادث 'جبلة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).