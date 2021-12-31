قرار رسمي بإقالة مدير شرطة بابل بعد حادثة ’جبلة’

2021/12/31 | 19:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل/ من بابل وزير الداخلية يتخذ إجراءات في ملابسات حادث جلبة ويقيل قائد الشرطة ============ قرر وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا.كما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية …

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