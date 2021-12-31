2021/12/31 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أبرز الأحداث الأمنية لعام 2021 » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 19:29

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