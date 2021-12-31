الغانمي يقرر إقالة قائد شرطة محافظة بابل

2021/12/31 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي إقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث في منطقة جبلة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان الغانمي الذي توجه الى بابل للاشراف بشكل ميداني على التحقيقات في ملابسات الحادث قرر اقالة قائد شرطة المحافظة بابل على خلفية الحادث الذي أودى بحياة عدد من الضحايا مبينة ان الغانمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وان تكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي.

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