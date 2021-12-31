2021/12/31 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يقرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية حادثة جبلة

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