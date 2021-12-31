2021/12/31 | 19:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر رسمي في قيادة شرطة بابل للحرة، الجمعة، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط الذين اتهموا بـ "التقصير" في الحادثة التي قتل فيها 20 فردا يوم أمس، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مجزرة بابل".. مصدر يكشف فتح تحقيق مع ضباط الشرطة العراقية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مجزرة بابل".. مصدر يكشف فتح تحقيق مع ضباط الشرطة العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).