2021/12/31 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت كوريا الجنوبية العام الجديد 2022 بعروض ضوئية ومراسم تقليدية لدق الطبول في العاصمة سول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عروض ضوئية وقرع طبول.. هكذا بدت كوريا الجنوبية في احتفال العام الجديد 2022) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عروض ضوئية وقرع طبول.. هكذا بدت كوريا الجنوبية في احتفال العام الجديد 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).