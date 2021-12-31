2021/12/31 | 19:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انائبتان فايزة بوهليل ومحبوبة بن ضفالة من حركة النهضة الإسلامية تشاركان في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات الرئيس التونسي، في العاصمة التونسية في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب فتحي بلعيد تونس (أ ف ب) – عشية بدء “استشارة شعبية” حول الإصلاحات السياسية التي عرضها قيس سعيد، ترى الناشطة الشهيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناشطة بشرى بلحاج حميدة: الوضع في تونس “ازداد غموضا”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناشطة بشرى بلحاج حميدة: الوضع في تونس “ازداد غموضا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).