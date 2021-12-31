"حظر مؤقت" للدراجات النارية في ناحية بديالى

2021/12/31 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي ، اليوم الجمعة، عن اصدار تعميم مؤقت لحظر سير الدراجات النارية في ناحية بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "القيادات الامنية اصدرت تعميم حول حظر مؤقت لسير الدراجات النارية في مركز ناحية ابي صيدا وقراها(40كم شمال شرق بعقوبة) لدواعي امنية".

واضاف المصدر، ان "سبب القرار جاء بعد اغتيال مدني قرب قرية زهيرات شرقي ابي صيدا من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية سبقها حوادث مماثلة في الاشهر الماضية"، لافتا الى ان "الاجراء امني وقائي مؤقت فيما سيتم حجز الدراجة التي تخالف التعلميات الامنية".

وتشهد ابي صيدا بين فترة واخرى خروقات امنية بسبب النزاعات العشائري والعائلية او بفعل نشاط الخلايا الارهابية في بساتينها.

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