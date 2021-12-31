الكاظمي يحدد الجهة التي ستجري التحقيق بقضية جبلة

2021/12/31 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني==============للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه ، السيد القائد العام للقوات المسلحة يأمر بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل. حيث تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه.=============٣١ كانون الأول ٢٠٢١

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