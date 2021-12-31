2021/12/31 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن مدافع فريق مانشستر سيتي جواو كانسيلو عن تعرّضه لجروح في الوجه أثناء محاولته التصدي لعصابة من اللصوص هاجموه وأسرته في منزله.وعبر إنستغرام، نشر اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 28 عامًا، صورة لوجهه بينما تظهر عليه إصابات.وعلّق كانسيلو على صورته قائلا: "لسوء الحظ، تعرّضت اليوم لاعتداء على أيدي أربعة جبناء وقد أوقعوا بي الأذى كما حاولوا أن يؤذوا عائلتي".وأضاف: "عندما تُظهر مقاومة، هذا ما يحدث.



لقد تمكّنوا من الاستيلاء على كل ما لديّ من مجوهرات، وتركوني ووجهي على هذه الحال".

وتساءل كانسيلو: "لم أكن أتصوّر أن هناك أناسًا بهذا القدر من الوضاعة".

وتابع: "أهم شيء بالنسبة لي هو أسرتي، ومن حسن الحظ أنهم جميعا بخير".واختتم كانسيلو تعليقه بالقول: "بعد العديد من العقبات في حياتي، هذه مجرد عقبة أخرى وسأجتازها".ويلعب كانسيلو دورًا أساسيا في الدفاع عن مسيرة مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليغ.وأحرز المدافع البرتغالي هدفًا وأسهم في تسجيل أربعة أهداف في 19 مباراة شارك فيها مع فريق السيتي في النسخة الحالية من البريميرليغ.



وشارك كانسيلو في كل مباريات مانشيستر سيتي في هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة.وانتخبت رابطة اللاعبين المحترفين كانسيلو لفريق موسم 2020-21 في البريميرليغ.وفي أغسطس/آب 2019، انتقل البرتغالي كانسيلو إلى فريق السيتي الإنجليزي قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل حوالي 81 مليون دولار.وبينما كان كانسيلو في عامه الثامن عشر، لقيت أمه مصرعها في حادث سيارة كان هو نفسه بين مستقلّيها.وفي بيان، أعرب نادي مانشستر سيتي عن "صدمة وذهول" مما جرى لمدافعه البرتغالي.وجاء في البيان: "النادي يدعم جواو وأسرته.



واللاعب يتعاون الآن مع الشرطة التي تتولى التحقيق في هذا الحادث الخطير للغاية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو يتعرض للإصابة أثناء التصدي لعصابة اقتحمت منزله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو يتعرض للإصابة أثناء التصدي لعصابة اقتحمت منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).