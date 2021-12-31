2021/12/31 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

عاجل/

خلية الإعلام الأمني==============للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه ، السيد القائد العام للقوات المسلحة يأمر بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل.حيث تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه.=============٣١ كانون الأول ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوامر جديدة من القائد العام بشأن حادثة ’جبلة’ في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوامر جديدة من القائد العام بشأن حادثة ’جبلة’ في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).