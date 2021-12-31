التاريخ المنسي-قرار التقسيم وإنشاء إسرائيل. موقف الاتحاد السوفياتي -1 - هاني عبيد

2021/12/31 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاني_عبيد التاريخ المنسي قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيلأعدُّ دراسة بعنوان "التاريخ المنسي...قرار التقسيم وإنشاء دولة لإسرائيل"، حيث سأستعرض مواقف الدول التي خرجت منتصرة بعد الحرب العالمية الثانية وهي: الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



وسأنشر تباعاً فصول من هذه الدراسة، ويسعدني أن يشاركني القراء بملاحظاتهم وتعليقاتهم حول هذا الموضوع الهام.موقف الاتحاد السوفياتي -1

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