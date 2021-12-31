الأمل أفيون الفقراء - سعود سالم

2021/12/31 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم تتبرعم الأسلاك الشائكةفي حدائق الظنونوالأسوار تتمدد في الأفق من الجنوب للجنوب كاليأس في العيونكالحشيش كالأفيونسيزيف الحكيمسيزيف اللئيميدفع صخرته الثقيلةمن الشروق للغروبوتتدحرجقبل الوصولويعاود الصعودالأمل مرض العبيد ينخر العظام كالرطوبة كصمت السجون طائر سحريحلم مسربل بالمستحيل يجتاز البوابات ......





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