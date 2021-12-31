اليسار الفلسطيني وتحديات المرحلة المقبلة ( 1 من 2) - نهاد ابو غوش

2021/12/31 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش يستمد اليسار دوره وبرنامجه من التحديات التي تواجه الشعب وقضيته الوطنية، ولسنا بحاجة لكثير من الجهد النظري لكي نشخّص التحديات الراهنة التي تواجه القضية الوطنية الفلسطينية، والحلقة المركزية التي على اليسار أن يلتقطها لكي ينهض بدوره المطلوب الذي يتطلع له ليس منتسبو اليسار ومحازبوه وحدهم، بل شرائح وفئات واسعة تدرك أن قوى اليسار هي الأقدر على رسم طريق الخروج من النفق المظلم والأزمة الم ......





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