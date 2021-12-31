الكاظمي يأمر جهاز الأمن الوطني بتولي اجراءات التحقيق في “مجزرة جبلة”

2021/12/31 | 20:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، جهاز الأمن الوطني بتولي اجراءات التحقيق في “مجزرة جبلة”، وذلك بالتنسيق مع قضاء بابل.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، القائد العام للقوات المسلحة يأمر …

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