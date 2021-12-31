الكاظمي يكلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث جبلة

2021/12/31 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث جبلة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".

وأضافت، أنه "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمرا فيه".

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