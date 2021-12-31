توقيف نائب رئيس حركة النهضة في تونس

2021/12/31 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2021 من التظاهرات في تونس ضد “انقلاب” الرئيس قيس سعيد © ا ف ب فتحي بلايد تونس (أ ف ب) – أفادت مصادر عدة أن نائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية نورالدين البحيري المقرب من زعيم الحركة الإسلامية راشد الغنوشي خصم رئيس البلاد اللدود، اوقف الجمعة.[…]

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