لماذا لا يصلح عون ليقود حواراً لبنانياً؟ 

2021/12/31 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سرعان ما أفسد عون تفاؤل المروّجين له، فتعاطى مع نفسه على قاعدة أنّه "القويّ المستحق"، ومع "حزب الله" على أنّه "الشريك المميّز""

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