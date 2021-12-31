شاهد.. سنغافورة تحتفل بعامها الجديد 2022 على طريقتها

2021/12/31 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت سنغافورة بدخول العام الجديد 2022 بعروض ألعاب نارية وضوئية بشكل مميز في محيط الفندق الأكثر شهرة فيها "مارينا باي ساندز".

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