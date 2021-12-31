الاتصالات تعلن تعرض عدد من الكابينات الضوئية في الرصافة إلى أعمال تخريبية

2021/12/31 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت مديرية اتصالات الرصافة، الجمعة، قيام أشخاص باستهداف عدد من الكابينات الضوئية التابعة لمديرية اتصالات الرصافة بأعمال تخريبية في مدينة الصدر ببغداد.بينت المديرية في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تبليغنا في تمام الساعة ١٢ ظهراً بوجود اعمال تخريب في عدد من الكابينات الضوئية وضمن القطاعات المشمولة بالمشاريع الضوئية، ادت …

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