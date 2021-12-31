توجيه حكومي جديد بشأن التحقيق في مجزرة جبلة - عاجل

2021/12/31 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تكليف جهاز الأمن الوطني ومحكمة استئناف بابل، بالتحقيق في "مجزرة جبلة".

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "للوقوف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل".

وبينت، أنه "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه".

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