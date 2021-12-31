بالتفاصيل.. هذا ما سيجري في الجلسة الاولى للبرلمان العراقي

2021/12/31 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في القانوني العراقي علي التميمي، اليوم الجمعة، تفاصيل ما سيجري خلال الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.

وقال التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، تعقد برئاسة اكبر الأعضاء سنا حيث يؤدي الأعضاء الـ 329 نائبا اليمين الدستورية وفق المادة 50 من الدستور أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر والأغلبية المطلقة، اي نصف العدد الكلي زائدا واحد، ولايمكن ان تبقى الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010، انما يتوجب حسم ما تقدم فيها".

وبين أنه "بعد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر يعتلي رئيس البرلمان الجديد المنصة ويدعو الى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 30 يوما من الجلسة الأولى بأغلبية الثلثين في الجولة الأولى واغلبية الأصوات في الجولة الثانية وفق المادتين 70 و72 من الدستور".

وأضاف أنه "يمكن تأجيل الجلسة الاولى عند الضرورة لايام وليس ابقاءها مفتوحة وفق المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان".

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