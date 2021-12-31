أحداث آيار: اغتيال الوزني واستعراض الخضراء و ’إنهاء الإفلات من العقاب’ - عاجل

2021/12/31 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - أُسرة التحرير

يستعرض "ناس نيوز"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2021، وذلك عشية نهايته.

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وفي أدناه "جانب من أبرز الأحداث" التي شهدها شهر آيار/ مايو من العام الحالي:

"سُحور دموي"

في الأول من ايار 2021، سقط 12 عنصراً من الجيش العراقي بينهم ضباط، بين قتيل وجريح، جراء تفجير عبوتين ناسفتين على دورية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

هروب سجناء

في الثاني من ايار، أعادت الأجهزة الأمنية اعتقال 9 من أصل 21 موقوفاً، فرّوا من موقف مركز الهلال بمحافظة المثنى.

مجالس المحافظات

قضت المحكمة الاتحادية، في الثاني من ايار، بعدم دستورية المادة "14 – اولا" من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، ما يعني عدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات والاقضية.

وفاة معلّة

في الثالث من ايار، توفي رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة، حميد معلّة جراء مضاعافات فيروس كورونا.

استقالة وزير الصحة

في الرابع من ايار، قدّم وزير الصحة حسن التميمي، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي أقرّت فيها توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب".

توترات "الشيخ جرّاح"

في الثامن من ايار، اندلعت اشتباكات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية في خضم معركة محتدمة حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين في المنطقة.

اغتيال الوزني

في التاسع من ايار، اغتال المسلحون الناشط المدني البارز إيهاب الوزني على مقربة من منزله بمدينة كربلاء.

فائق الشيخ علي ينسحب

بعد اغتيال الوزني بساعات، أعلن النائب في البرلمان، فائق الشيخ علي، عن سحب ترشيحه من الانتخابات النيابية المقبلة.

قائد جديد لعمليات البصرة

في الثالث عشر من ايار، كشف اللواء الركن أكرم صدام مدنف، عن صدور امر رسمي بإقالته من منصبه، وتكليف اللواء الركن علي الماجدي قائداً لعمليات البصرة.

وفاة نادية العراقية

نعت نقابة الفنانين العراقيين، في السادس عشر من ايار، الفنانة نادية العراقية التي وافتها المنية بعد صراع مع فيروس كورونا.

وفاة سمير غانم

في العشرين من ايار، أُعلن في مصر عن وفاة الفنان المعروف، سمير غانم، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

تظاهرة حاشدة في التحرير

رفع محتجو تظاهرة 25 أيار، لافتات تطالب بإنهاء "الإفلات من العقاب" مستخدمين عبارة impunity وذلك في إشارة إلى عشرات الاغتيالات، وآلاف حالات قتل وإصابة المتظاهرين، والتي أفلت مرتكبوها من العقاب.وفتح سكان محليون في محيط ساحة التحرير منازلهم لإيواء المتظاهرين الهاربين من حملة القمع العنيفة، في وقت وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، آنذاك، بفتح "تحقيق شفاف حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرات ساحة التحرير".

اعتقال قاسم مصلح

قالت خلية الإعلام الأمني، إنه "بناء على مذكرة قبض وتحرٍ قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة امنية عملية القاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح.

استعراض في "الخضراء"

بعد ذلك بساعات، وجهت قيادة الحشد الشعبي،، قطعاتها عند المنطقة الخضراء بالانسحاب فوراً.

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