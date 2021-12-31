2021/12/31 | 20:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت بريطانيا على استخدام دواء مضاد لكورونا من إنتاج شركة “فايزر” للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية.

وقالت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن أقراص “باكسلوفيد” تكون أكثر فاعلية عند تناولها خلال المراحل المبكرة من الإصابة.

وأوصت باستخدام الدواء في غضون خمسة أيام من بداية ظهور الأعراض.

وكانت شركة “فايزر” أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن “باكسلوفيد” أظهر فاعلية تصل إلى 90 في المئة، في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفيات بالنسبة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية، وتشير الدراسات المعملية التي جرت مؤخرا إلى أن الدواء يحتفظ بفاعليته في مواجهة المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

وجاءت موافقة بريطانيا على الدواء في وقت تسعى فيه البلاد لمواجهة الارتفاع القياسي في حالات الإصابة اليومية بكورونا في فصل الشتاء وسط الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة اوربية تقرّ استخدام عقار “فايزر” المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة اوربية تقرّ استخدام عقار “فايزر” المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).