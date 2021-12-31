2021/12/31 | 20:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة أوربية تغلق نصف محطاتها النووية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/31 | 20:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة أوربية تغلق نصف محطاتها النووية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة أوربية تغلق نصف محطاتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).