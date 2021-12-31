عمليات البصرة تتخذ إجراءً بشأن حركة الدراجات النارية بالمحافظة

2021/12/31 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع

اتخذت قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، إجراء بشأن حركة الدراجات النارية في المحافظة.

وقال قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم منع حركة الدراجات النارية التي تحمل أكثر من شخصين اثنين"، مشدداً بالقول: "يمنع منعاً باتاً وقوف تلك الدراجات بالقرب من الأسواق والأماكن الحيوية والأسواق التجارية العامة".

ووجه الماجدي، بـ"إدامة القيام بنصب السيطرات المفاجئة وتفعيل الدوريات والتأكد من المستمسكات الثبوتية لأصحاب الدراجات النارية، وتفعيل دور مفارز المرور ضمن مركز المحافظة وتوابعها".

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